MAO (pas le chinois)

depuis quelques temps je me lance dans la MAO (musique assistée par ordinateur)



Je suis musicien "traditionnel" et cette pratique est nouvelle pour moi. En gros j'y connais pas grand chose!

J'ai cherché des forums pour trouver des infos et poser des questions à des gens calés, mais les seuls forums que j'ai trouvés semblent inactifs (messages vieux de plusieurs années...)



Parmi les Koréusiens, y aurait-il des beatmakers et autres adeptes de MAO qui connaissent des forums actifs?



