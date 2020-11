Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ L'homme qui a survécu 30 minutes sans oxygène au fond de la mer

@erragan





@erragan Ta hantise ? Ta hantise ?

Contribution le : Aujourd'hui 08:53:25

FMJ65 Re: L'homme qui a survécu 30 minutes sans oxygène au fond de la mer

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10243 Karma: 3113 Super histoire. Ce n'est pas un cas isolé, cela arrive pas si rarement que ça lorsque des personnes se noient en traversant la couche de glace d'un lac ou d'une banquise : c'est la température très froide de l'eau qui permet de mettre en quasi hibernation les fonctions vitales du corps. Mais généralement il y a quand même des lésions cérébrales. Assez surpris qu'ils le laissent replonger seulement 3 semaines après.

Le reportage est très bien, par contre je suis moins fan du rythme de narration !

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:27