Roadrage entre un motard et un cycliste (USA) :

Le motard s’arrête au feu rouge, le cycliste passe au feu rouge, après être passé il se dirige vers la bande de gauche. Quand le motard le rattrape il est toujours sur la bande de gauche et le motard qui continue tout droit passe sur la bande de droite sans dévier de sa trajectoire et le cycliste se déplace vers la droite sans regarder. Alors, soit le cycliste est suicidaire soit il est con et estime pouvoir faire n’importe quoi.

