Marteaux, forces et balistique

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 16:49:04 Post(s): 1





Un ami avait posté notre première vidéo



On s'est mis comme défi d'introduire des concepts de physique à travers des exemples dans la culture populaire. Pour cette deuxième vidéo, on vous parle de forces, de masse et de poids, de balistique, et de relativité générale avec l'aide de William Wallace, Iron man, Hulk et Dr. Who.



On serait ravis d'avoir vos commentaires et de répondre a vos questions ici.



Bon visionnage!



Les Pop Culture Physicists





