vojack L'intersexuation #1





Emission Xenius sur Arte



Le reportage ne dure que 26 minutes, mais porte à réflexion.

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:01

alfosynchro Re: L'intersexuation #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 7812 Karma: 3326 Bon, j'ai tout regardé, et j'en suis bien content. Je recommande le visionnage de ce petit reportage.

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:29