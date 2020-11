Femme vs Fenêtre de toit plat

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42895 Karma: 18927

Une femme essaie d'éteindre une fenêtre de toit plat.





Confused Woman Thinks Skylight is Ceiling Light and Looks for Switch to Turn it Off - 1158098

Contribution le : Aujourd'hui 13:27:19