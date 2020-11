Analyse de l'explosion de Beyrouth

Options du sujet Imprimer le sujet

Voici une vidéo bien foutue de l'analyse chronologique et topographique de l'explosion de Beyrouth :

Explosion de Beyrouth : le désastre reconstitué





Explosion de Beyrouth : le désastre reconstitué

Contribution le : Aujourd'hui 15:02:14

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 616 Karma: 404 C'est super bien foutu !

C'est rare de voir cette qualité d'analyse.



Purée, ce que j'aurais pas voulu être là-bas à ce moment...

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:31

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10289 Karma: 3133 Oui un boulot qui ferait honneur aux enquêteurs de la police ! Chapeau bas !

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:01