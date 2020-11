Options du sujet Imprimer le sujet

akrogames Battlestar Galactica ? 1 #1

Bonjour à tous,



Je suis tombé sur la série Battlestar Galactica sur Prime mais j'avais pas ça comme souvenir. Dans mon souvenir c'était un film où il y avait des ennemis robot qui faisait exploser des colonies pendant qu'un ancien vaisseau de guerre devenu musée était inauguré.



Pour moi c'est Battlestar Galatica mais dans la série il y a un previously à l'épisode 1 ^^ donc je comprends pas trop. J'ai cherché mais c'est pas les films des années 70. Je ne comprends pas trop.



Quelqu'un pourrait me retrouver ce film ou un pilote ? je ne sais pas.



Merci d'avance



PS : C'est le fun de voir les gens redémarrer l'ancien vaisseau obsolète. J'ai juste ça comme souvenir.

Contribution le : Aujourd'hui 01:36:34