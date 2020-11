Teinture dégoulinante de Rudy Giuliani

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42926 Karma: 19002

Rudy Giuliani, ancien maire de New York et actuel avocat de Donald Trump, a un problème avec sa teinture de cheveux durant une conférence de presse.





Rudy Giuliani appears to sweat hair dye as he makes election claims without evidence

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:50