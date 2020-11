Options du sujet Imprimer le sujet

logomoca Un homme pousse une femme sur les rails 2 #1

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 902 Karma: 867



Jeudi 19 Novembre 2020, un homme pousse délibérément une femme sur les rails du métro de la station Union Square de Manhattan, par chance la victime ne souffre d'aucune blessure



Le suspect âgé de 24 ans, dérangé psychologiquement a été appréhendé par la police le matin même

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:02

Wiliwilliam Re: Un homme pousse une femme sur les rails 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 31249 Karma: 9533

@logomoca a écrit:

Le suspect âgé de 24 ans, dérangé psychologiquement a été appréhendé par la police le matin même



Il est appréhendé directement dans la vidéo on le voit se mettre à terre.



Quand j'ai vu le train arrivé j'étais comme le mec au premier plan à droite :S

La femme a eu une chance incroyable!!! Citation :Il est appréhendé directement dans la vidéoon le voit se mettre à terre.Quand j'ai vu le train arrivé j'étais comme le mec au premier plan à droite :SLa femme a eu une chance incroyable!!!

Contribution le : Aujourd'hui 16:24:35