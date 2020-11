Des jeunes cassent une.camera nouvellement installée

Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh

Jinroh

C est original ils ont vole un engin de chantier pour défoncer le poteau.



Des jeunes volent un engin de chantier pour détruire des caméras de surveillance à Montbéliard puis tiens ben ils ont brûlés l engin. Comme ca le propriétaire de la machine a bien compris qu il aurait pas du la laisser trainer.

Contribution le : Aujourd'hui 07:09:22

Cedub

Cedub

une. des cameras nouvellement installées.

Sources avec d'autres vidéos..

Sources avec d'autres vidéos..



«Durant près d'une heure, un conducteur a manoeuvré l'engin avec une certaine maîtrise» pour détruire ces mâts, ainsi qu'un feu tricolore, un lampadaire et des panneaux indicateurs dans le quartier de la Petite Hollande, selon l'Est Républicain, évoquant des images relayées sur les réseaux sociaux. «Seuls des tirs d'armes à feu auraient permis d'arrêter l'engin de chantier, avec les conséquences dramatiques qu'on imagine», a ajouté le préfet, indiquant avoir «donné l'ordre de ne pas recourir à cette extrémité».

Contribution le : Aujourd'hui 07:23:24