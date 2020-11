Violences policières - 21 Nov. 2020

Je masterise ! Inscrit: 02/07/2008 19:08 Post(s): 2433 Karma: 715





Honte à ces policiers qui j'espère seront punis, radiés de la Police et prendront une sacrée amende et peine de prison, ils méritent tout simplement pas d'exercer et de représenter l'État.



Imaginez l'embarras des collègues qu'ils ont appelé en renfort, ils se rendent compte qu'après coup que leurs collègues ont menti sur toute la ligne et qu'ils ont participé à un énorme passage à tabac injustifié.



@Numero1

Citation : Ca va être de plus en plus difficile de faire croire aux français que ce sont des actes isolés.



