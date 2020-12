Effondrement du radiotélescope d'Arecibo

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 8050 Karma: 1590





Certains l'ont vu passer dans les infos, le radiotéléscope d'Arecibo s'est effondré il y a quelques jours. Deux vidéos, d'une caméra de surveillance et d'un tournage au Drone réalisé au même moment, ont été mises en ligne aujourd'hui



Citation : C’était l’un des télescopes les plus célèbres de la planète. Sur l’île américaine de Porto Rico, le radiotélescope d’Arecibo, utilisé par les astronomes du monde entier et qui avait permis de découvrir les premières planètes en orbite autour d’une autre étoile que le Soleil, s’est effondré mardi 1er décembre après cinquante-sept ans de service. « La plate-forme s’est écroulée de manière non planifiée », a déclaré à l’Agence France-Presse (AFP) Robert James Margetta, porte-parole de la Fondation nationale des sciences, l’agence américaine qui finance l’observatoire.



Deux des câbles soutenant les 900 tonnes d’instruments du télescope sur une plate-forme au-dessus de la parabole de 305 mètres de diamètre avaient rompu le 10 août et le 6 novembre, pour une cause inconnue. La chute des câbles avait troué la parabole.



Le télescope avait ensuite été jugé trop instable et non réparable. L’institution avait pris la décision de démolir la structure. Les accès étaient interdits depuis, en raison de la crainte d’un effondrement soudain, ce qui s’est finalement produit peu avant 8 heures (heure locale) mardi.



Source: https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/12/01/le-telescope-geant-d-arecibo-s-est-effondre_6061835_1650684.html

