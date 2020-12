Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Kilroy1 Vue aérienne de l'observatoire d'Arecibo

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 14284 Karma: 10520 Ou ce qu'il en reste...



Aerial View Shows Arecibo Observatory Telescope Instrument Platform Collapse

Contribution le : Aujourd'hui 19:44:02

zoynot Re: Vue aérienne de l'observatoire d'Arecibo

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 657 Karma: 619 Et dans 2000 ans, y des des gens qui se demanderont ce que c'est et qui croiront qu'on a des croyances bizarres

Contribution le : Aujourd'hui 19:50:12

