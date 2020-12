Options du sujet Imprimer le sujet

XaNaDuu DUNE 2042 - Trouvez les 42 films cachés 1 #1

Je suis accro Inscrit: 09/02/2008 18:59 Post(s): 1081 Bonjour à tous,

je vous reviens avec une vidéo-concept:



En attendant l'avenir incertain du Film Dune de Villeneuve, vous pouvez voir une version "retravaillée".

42 références cinématographiques se cachent dans la vidéo... Serez vous capable de toutes les trouver?

un bon moyen de tester votre folie ainsi que vos connaissances en cinéma.



N’hésitez pas à donner vos réponses, et au nom de Shai-Hulud, bonne chance !





DUNE 2042 (Fr) - Trouvez les 42 films

Contribution le : Hier 16:47:38