Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Être ou ne pas être sur les voies ferrées 2 #1

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8033 Karma: 3474 Quand ça n'avance plus devant et que tu ne peux pas rester entre deux barrières...





Ucieczka z zamkniętego przejazdu kolejowego - Kraków 04.12.2020 #542 Wasze Filmy

Contribution le : Aujourd'hui 12:20:26

LeFreund Re: Être ou ne pas être sur les voies ferrées 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3706 Karma: 9469



Après, il aurait pu éviter de se retrouver dans cette situation m'enfin... Il a fait ce qu'il faut faire, les barrières sont faites pour se casser facilement.Après, il aurait pu éviter de se retrouver dans cette situation m'enfin...

Contribution le : Aujourd'hui 12:37:01

FMJ65 Re: Être ou ne pas être sur les voies ferrées 0 #4

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 10441 Karma: 3175 Enfin un conducteur qui a un cerveau !

Mais ça n'aura pas coûter grand chose de laisser les 10m du passage à niveau libre plutôt que de coller la voiture de devant,

Sûrement un héritage de la sale habitude qui consiste à s'arrêter sur les passages piéton ...

Contribution le : Aujourd'hui 13:17:11