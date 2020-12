Jeu : Expressions en images (volume VII)

Je suis accro Inscrit: 25/01/2017 17:47 Post(s): 1453 Karma: 807





(pour retrouver le volume Vl,



Règle :

Un joueur pense à une expression française et poste une image pour la faire deviner aux autres joueurs.

Le joueur qui a trouvé la bonne réponse a 48h pour relancer, après quoi la relance peut être faite par n'importe quel joueur.





Exemple (énigme proposée par Norbert) :



Citation : SOLUTION (sélectionner le texte pour le lire) :

montrer patte blanche.





Autre exemple :



Citation : SOLUTION (sélectionner le texte pour le lire) :

monter des blancs en neige



Remarques :

On peut donc faire des jeux de mots (comme ici "patte" pour "pâte"), et utiliser plusieurs images pour faire deviner son expression.



Énigme en cours :







La fine fleur → Non

Ça manque pas de sel → Non

À chaque pot son couvercle → Non

Mettre/apporter son grain de sel → Non

Faire pot de fleur → Non

À fleur de peau ? → Non

