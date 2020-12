Le Brésil, ce far west

Options du sujet Imprimer le sujet

Ladrões Assaltam Mercado a Cavalo



La vidéo d’origine, sans la musique (mais sans son pour autant) :







Cena de faroeste na cidade de Goiana, Pernambuco. Dois ladrões e um cavalo no assalto.



Deux voleurs braquent un magasin dans la ville de Goiana au Brésil, en arrivant et repartant à cheval.

PS : la date affichée sur la vidéo est due à une mauvaise configuration, ça s'est passé hier : https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/12/4894458-dupla-de-encapuzados-usa-cavalo-para-assaltar-mercado-em-pernambuco.html

