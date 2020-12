Âmes sensibles* Sauvetage d'une noyade pendant que les gens filment

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 8267 Karma: 7274

Âmes sensibles

Le corps du noyé semble sans vie au début, ce qui peut choquer.









Citation : Premier post Reddit :

This happened yesterday in Lisbon, Portugal. The guys name is José Brito, originally from Cabo Verde. Came to Portugal to get a bone narrow transfusion and stayed. Works as a cook. When walking by with his son, he saw agitation nearby and went to have a look. Proceeded to rescue the old man without a thought. Old man is alive and stable at the hospital. The president of the country gave the hero a call and he's gonna ward him a medal. Local news interviewed him and his son. His son said: "He's the best dad in the world! "



Traduction :

La scène s'est déroulée hier [12/12/20] à Lisbonne, Portugal. José Brito, originaire du Cap Vert, se promenait avec son fils, quand il a remarqué de l'agitation plus loin. S'approchant pour voir ce qu'il se passait, il s'est aperçu qu'un homme était dans l'eau en train de se noyer (pendant que les gens autour de lui filmaient). Il s'est donc déshabillé et s'est jeté à l'eau pour sauver le noyé, qui se trouve maintenant à l'hôpital dans un état stable. Le président du Portugal a appelé le héros du jour et lui a promis une médaille pour le récompenser. Les médias locaux l'ont interviewé ainsi que son fils.

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:56