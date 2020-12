Options du sujet Imprimer le sujet

erragan Desserrer des boulons à 190m de profondeur. 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2012 13:52 Post(s): 2172 Karma: 588 La partie job







La partie fin de job et retour à la tourelle



Contribution le : Aujourd'hui 16:20:14

-Flo- Re: Desserrer des boulons à 190m de profondeur. 0 #2

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11982 Karma: 4764 papives car je crois me souvenir que c'était son métier (durant au moins une partie de sa looooongue vie ), donc je pense que ça l'intéressera particulièrement. Ping @car je crois me souvenir que c'était son métier (durant au moins une partie de sa looooongue vie), donc je pense que ça l'intéressera particulièrement.

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:46

Staffie Re: Desserrer des boulons à 190m de profondeur. 0 #3

Je suis accro Inscrit: 05/07/2017 18:29 Post(s): 1203 Karma: 1337 Parait que ça paie bien, mais j'ai vu dans un documentaire avec Jason Statham que parfois, on trouvait des gros poissons pas très gentils

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:05

Variel Re: Desserrer des boulons à 190m de profondeur. 0 #4

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 12725 Karma: 4505 À 3:45, l'attitude typique du plongeur, les mains croisées sur le ventre le temps que l'autre finisse ce qu'il fait…

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:40