Une intervention de police tourne mal à Waterloo

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 3354 Karma: 4760

/!\ Images violentes /!\







https://www.lesoir.be/344801/article/2020-12-20/un-controle-covid-tourne-mal-waterloo-les-images-choc-de-lintervention-policiere



Apparemment la police à été appelée par le voisinage pour tapage nocturne (une fête de 10 personnes s'y déroulait)



La vidéo coupe entre le moment où elle filme la policière et le moment où elle est ensanglantée au sol, on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre les deux

(On ne sait pas non plus ce qu'il s'est passé avant que la mère filme)



Citation : La mère de famille s’est retrouvée au sol durant l’altercation et souffre d’une fracture du nez. Le père, la mère et leur fille majeure seront convoquée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de rébellion en bande, coups à policiers et infraction relative au couvre-feu, précise dimanche le procureur brabançon à l’agence Belga.Des coups ont été portés aux policiers qui ont été blessés sans pour autant se trouver en incapacité de travail, ajoute-t-il.



Dimanche soir, une voisine diffusait des images de l’intervention policière sur Instagram. Cette dernière estime qu’un « déchaînement de violence inouï » s’est produit après que la mère de famille se soit mise à filmer les policiers. Apparemment la police à été appelée par le voisinage pour tapage nocturne (une fête de 10 personnes s'y déroulait)La vidéo coupe entre le moment où elle filme la policière et le moment où elle est ensanglantée au sol, on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre les deux(On ne sait pas non plus ce qu'il s'est passé avant que la mère filme)Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 11:39:24