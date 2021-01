Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech Ventilateurs qui fait beaucoup de bruit + crépitements et décalage son image Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

C'est la merte, plus j'essaye de régler les problèmes, plus j'ai de problèmes, haha.

Alors, l'origine remonte au moment où je me suis essayé au minage de Bitcoin sur ma machine perso' avec Nicehash, mon utilisation était régulière, à chaque fois que je quittais mon PC, je lançais le minage sur ma carte graphique et mon processeur. Après quelques mois je m'y suis résigné quand je me suis aperçu que ça chauffait pas mal et que j'apprenais de plus en plus de chose dans la dégradation du matériel à cause du minage. J'ai arrêté de miner, mais après quelques semaines les ventilateurs se sont mit à faire pas mal de bruit, quelques jours d'inquiétudes sont passés, je me suis informé et j'ai lu que c'était peut-être à cause de la pâte thermique usé, alors j'ai acheté une nouvelle pâte thermique. Je me suis dit que si ça continuait comme ça pendant une ou deux semaines, je la changerais. Ce s'est calmé, je ne l'ai pas changé.

Pas mal de temps ont passé jusqu'à ce que je joue à Tropico 5, après plusieurs mois de silence, le bruit est revenue. J'ai attendu 1 semaine puis je me suis lancé dans le changement de ma pâte thermique (je n'avais jamais fait ça avant), avec un peu la peur de tout exploser, j'ai changé la pâte dans les règles de l'art, sans problème, juste des frayeur. La pression retombée, je rebranche tout, je lance, pas de bruit, je vis ma vie... Le bruit revient... Complétement saoulé, je cherche d'autre solutions, j'essaye de localiser le bruit, mais je me rends compte que tous les ventilateurs font du bruit, hormis peut-être ceux (2) de la CG qui surplombe un peu les autres dus à son bruit aigu alors que les autres sont plus graves. Alors je cherche sur internet, puis je pense aux mise à jour pilote, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas mis à jour tout ça. Alors je m'y attèle, j'installe la dernière mise à jour de Windows, je redémarre, je lance MesDrivers (le logiciel de TousLesDrivers :

Bien, j'ai repris ma vie, il n'y avait plus de bruits, YES, j'avais même gagné en qualité audio, j'étais content. Puis là... Je suis sur YouTube, je regarde ma p'tite vidéo, puis un truc commence à me gêner, il avait un décalage son image qui s'aggravait de plus en plus, je ne m'inquiète pas, je me dis que c'est la vidéo, puis je vais sur Twitch, et là le même problème, avec quelques crépitements, je vais sur une appli que j'ai développé, des craquements audio commence à m'envahir, sur mon appli, dans les vidéos, sur Twitch, partout. Voilà où j'en suis, aujourd'hui : j'ai des craquements audio, des bruits de ventilateurs, moins fréquent, des fois il se calme, comme actuellement, quand j'écris ça, il vient, après 1 ou 2 heures de bruit d'aspirateur, de décider de se calmer, des décalages sons-images sur les lecteurs de vidéo, avec des freezes qui redécal le son et l'image si je tente de faire pause et lecture et des lags de ma souris.



Alors, voici ma config' :

Boîtier : Corsair Carbide SPEC-05 Noir

Alimentation : EVGA 450BT

Carte réseau : Realtek PCIe GbE Family Controller

Carte graphique : NVIDIA Geforce GTX 1060 (6GB)

Carte mère : Asus TUF B450-PLUS GAMING (BIOS 0221)

Ventilateur du devant du PC : Corsair Clear 120mm Red LED High Performance Airflow Desktop Computer Fan

Ventirad du processeur : AMD Ryzen Wraith SPIRE ou AMD Ryzen Wraith STEALTH (pas sûr)

Disque dur : ST1000DM010-2EP102 SCSI (931,51 Go)

SSD : WDC WDS240G2G0A-00JH30 SCSI (223,58 Go)

RAM : (16 Go)

Barrette n° 1 : CMK16GX4M2Z2666C16 Bank 1 (8 Go)

Barrette n° 2 : CMK16GX4M2Z2666C16 Bank 3 (8 Go)

Processeur : AMD Ryzen 5 2600 3,40 GHz AM4 (AMD64 Family 23 Model 8 Stepping 2)

OS : Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (build 10.0.19042)



