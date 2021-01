Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un hélicoptère fait tomber un bloc de climatiseur 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 68927 Karma: 31360 L'hélico fait tellement de bruit qu'on entend pas la chute de la clim





Helicopter drops MASSIVE air conditioning unit from 40 feet onto a street.

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:00