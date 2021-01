Options du sujet Imprimer le sujet

Des pies écolo







Des pies ramassent des capsules de bouteille pour obtenir de la nourriture. Le monsieur explique (pour les non anglais parlant) qu'il a commencé à construire un petit dispositif après avoir disséminé des capsules dans son jardin. Voyant que ça fonctionnait, il l'a perfectionné. Les pies ont très bien compris comment l'utiliser désormais pour avoir de la bouffe.

Re: Des pies écolo

Des pies qui ramassent les poubelles de gros dégueulasses

