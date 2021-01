"Sound of Silence" par Henk Poort

Options du sujet Imprimer le sujet

Henk Poort - Sound of Silence | Beste Zangers 2019



est un acteur/chanteur d'opéra hollandais. Dans cet épisode de l'émission



PS: Apparemment, c'est de la télé-réalité, donc faites pas attention au public, même si vous reconnaitrez peut-être Floor Jansen ...

