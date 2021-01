Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un hélicoptère percute un camion lors du Dakar 2021

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43361 Karma: 19687 Un hélicoptère percute le camion KamAZ du pilote Anton Shibalov lors de la 12ème étape du rallye Dakar 2021 en Arabie Saoudite.





Truck jumps and hits helicopter in #Dakar2021

Adr1enb

Bon contrôle du pilote de l'hélicoptère.

Mouais, vu l'incident, l'hélicoptère était quand même pile en dessous, à 1m ou peut-être moins du camion vu la hauteur faible du saut

Je sais pas quel plan ils voulaient faire avec ce camion, mais être au dessus, à sa hauteur, tout aussi proche, le pilote aurait jamais dû se positionner la.. Citation :Mouais, vu l'incident, l'hélicoptère était quand même pile en dessous, à 1m ou peut-être moins du camion vu la hauteur faible du sautJe sais pas quel plan ils voulaient faire avec ce camion, mais être au dessus, à sa hauteur, tout aussi proche, le pilote aurait jamais dû se positionner la..

Loom-

C'est vrai j'y connais rien en pilotage d'hélicoptère mais je trouve ça impressionnant tout de même ça ne doit pas être un rien ce choc pour garder la stabilité de l'hélicoptère quand on voit des crash parfois pour si peut de chose .

Adr1enb

LeFreund

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3947 Karma: 10273 Je ne m'y ferais jamais qu'on appelle ça le "Dakar"... (que ça soit aux EAU ou en Amérique du sud) tout ça à cause de ces islamistes...

