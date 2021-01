Comment cibler un problème entre CM/CPU et alim?

Je masterise ! Inscrit: 06/09/2004 18:20 Post(s): 2051 Karma: 252

Bonjour toutes et tous!



Petit point de situation: L'année passée devait être un aboutissement pour moi, mon premier ordinateur entièrement monté de mes petites mains.

Evidement, le rêve s'est transformé en cauchemars. Entre les nouvelles cartes graphiques Nvidia et les problèmes de stock, les nouveaux processeurs AMD et les problèmes de stock, le confinement et les problèmes d'approvisionnements qui vont avec... j'ai galéré pendant presque 2 mois avant d'avoir enfin toute ma config disponible.



Mardi dernier, j'ai enfin reçu le processeur et la carte graphique. Tout content, j'ai expédié ma demi-journée de télétravail et me suis lancé dans la construction de la Bête!



Aperçu de la config:

CPU: Ryzen 7 5800X

CM : MSI B550 Gaming Edge Wifi

GPU : Asus TUF RTX 3070 OC

SSD : Kingston A2000 1To

RAM : Corsair Vengeance 2x8Go 3200mHz

Alim : Seasonic semi-modulaire 650W



Sauf qu'au premier démarrage... Rien!

Les ventilateurs tournent, mais l'écran n'affiche rien. Juste la led EZ debug CPU qui est allumé en rouge.



Je me rappelle alors que le bios doit être mis à jour pour un processeur AMD 5xxx. Du coup, je démonte tout, je prend une clé usb et suit le mode d'emplois.



C'est là que le soucis apparait. La mise à jour ne se fait pas du tout. La led qui indique l'avancement devrait clignoter lentement une quinzaine de seconde, puis plus rapidement pendant 5-10 minutes avant de s'arrêter. Moi ça clignote lentement pendant 15 secondes puis ça s'éteint.



Je cherche sur des forums et j'apprend qu'il ne faut pas n'importe quelle clé usb: Moins de 16Go, usb 2 ou moins... évidement, j'ai une 32Go et usb 3... je teste 4 autres clés usb, mais sans plus de succès, j'en ai même racheté une pour être sûr.



A bout d'idée, j'ai racheté un processeur Ryzen 5 3600 (le moins cher qui était en stock) en me disant que lui au moins n'aura pas besoin de mise à jour et que je pourrais finir d'installer mon ordinateur, puis faire la mise à jour bios directement depuis l'interface...



Sauf que non, toujours la même led EZ debug CPU qui reste allumé en rouge.



En continuant à chercher des solutions sur d'autres forums, je tombe sur des gens qui ont eut le même symptôme, mais parce que c'est la fiche d'alimentation CPU qui posait soucis, soit à cause du bloc d'alimentation lui-même, soit à cause de la prise sur la carte mère...



En conclusion, je suis face à un dilemme: Est-ce que c'est la carte mère qui a un soucis ou est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce qu'il y a un moyen d'en être sûr? Sachant que les deux sont neufs...



Si quelqu'un à des idées ou des questions, je suis très volontiers preneur pour essayer d'y voir plus clair! Evidemment, je n'ai pas d'autre alim ou carte mère sous la main et je n'ai clairement plus le budget pour en racheter...

