Une famille sauve un ours de la suffocation

Je viens d'arriver Inscrit: 29/09/2017 17:04 Post(s): 33 Karma: 80

Une famille était en train de pêcher sur le lac Marsh-Miller dans le Wisconsin lorsqu'elle a aperçu un ours en train de nager avec difficulté, la tête coincée dans un bidon en plastique. Elle lui porte secours pour lui éviter la suffocation.





Brave family pull plastic tub off baby bear's head to save it from suffocating

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:17