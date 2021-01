Index des forums Koreus.com Le Bar IA Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Je suis accro Inscrit: 18/03/2014 22:24 Post(s): 1577 Karma: 6379 Autant je suis sceptique sur les prévisions d'omniprésence de la technologie dans le monde à venir, autant l'IA fait un peu figure d'exception quand je vois à quel point ça s'accélère.



Alors bien sûr, de la même façon que notre manque d'écologie ne fait pas encore (trop) ressentir ses effets pour nous, l'avancement de l'IA n'impacte pas encore (trop) notre quotidien.

Pourtant, dans ces deux cas, certains événements marquants font figure de signes annonciateurs, qui nous laissent entrevoir ce qui se trame en coulisse.

Pour l'écologie, je considère que la pandémie en cours est un tel signe.

Pour l'IA — toutes proportions gardées — l'algorithme GPT-3 a également donné une grosse claque aux prospectivistes.



Je résumerais en disant qu'il combine la plupart des fonctions qu'on a pu voir dernièrement dans la recherche en IA, tout en exécutant ces fonctions mieux que tous les algorithmes spécialisés déjà existants (et en créant des connections entre ces différentes aptitudes, ce qui en fait un algo bien plus général).



Performances textuelles :







Performances graphiques (dessins, photos...) :







Bon, la méthode est un peu brutale : l'algorithme neuronal utilisé n'est pas fondamentalement nouveau, si ce n'est qu'il utilise des centaines de milliards de paramètres.

Mais les résultats sont bluffants. Sur la fin de la première vidéo, on voit qu'il n'est vraiment pas loin de passer le test de Turing, ce qui serait une étape profondément marquante pour la technologie.



J'ai du mal à imaginer comment un tel outil ne pourrait pas devenir omniprésent dans la société.

Ne serais-ce que par simple pression du marché (imaginez l'avantage compétitif énorme que procure une telle techno).

C'est sûr, ça fait des années qu'on entend parler d'IA, mais là, GPT-3 me fait vraiment l'effet d'un "OK, on y est".

