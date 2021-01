Un restaurant niçois ouvre ses portes

Options du sujet Imprimer le sujet

Elise Martin - Le propriétaire du Poppies, Christophe Wilson, fait son service. « Je n’ai pas eu l’autorisation, mais je la prends ». Gnocchis daube ou dhal de lentilles au menu. #Nice À Nice, le restaurant « Le Poppies » a ouvert ses portes ce mercredi pour un déjeuner en désobéissance civile. Les policiers ont laissé les clients déjeuner et convoqué le restaurateur au commissariat dans l'après-midi.Elise Martin - Le propriétaire du Poppies, Christophe Wilson, fait son service. « Je n’ai pas eu l’autorisation, mais je la prends ». Gnocchis daube ou dhal de lentilles au menu. #Nice

