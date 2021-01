Syfer, un court métrage full CG que j'ai fait en 7 jours

Je suis accro Inscrit: 13/02/2012 14:55 Post(s): 633 Karma: 180





Petit disclaimer : l’idée n’est pas de cracher sur les studios qui peuvent mettre de 3 à 6 mois pour faire des trailers de 1m30, car contrairement à eux, j’avais l’avantage de ne pas avoir de clients ni de contraintes, donc de pouvoir acheter des assets tout fait sans devoir me conformer à des designs définis. J'ai aussi pu adapter la narration à ce que je peux faire rapidement, sans avoir à fabriquer une histoire imposée avec parfois des contraintes techniques très chronophages.

Et finalement, je n'inclus pas les temps de calcul d'images, qui ont pris 7 jours de plus. Je compte dans mon temps de fabrication que le temps de travail humain, mais du début à la finalisation du projet, le tout aura pris 14 jours.



Pour ceux que ça intéresse, mon processus a été le suivant :

- 1er jour : Achats des persos, clean des models, application des shaders et setup avec mon auto-rig.

- 2ème jour : Achat du premier décor, mocap des animations des deux premiers plans, assemblage des scènes, lighting de ces deux plans.

- 3ème jour : Achat du deuxième décor, mocap des animations de quasiment tous les autres plans du film, assemblage des plans 3 et 4, lighting.

- 4ème à 6ème jours : assemblage de tous les plans manquant, lighting.

(7 jours de temps de rendus des images)

- 7ème jour : Compositing, grading et export de la vidéo finale.

lien vers un mini making of que j'ai mis sur mon insta :



En s’inspirant de la série “Love, Death + Robot” de Netflix, cette année sur la chaîne youtube, on va essayer de sortir un court métrage par mois en appliquant cette méthode de sorte à créer, avec le temps, un genre de recueil de court métrage full CG, de différents réalisateurs, avec différents styles.

