Mots de la fin. - François Pirette

Avaruus Tout à fait, je travaille dans une salle de concert qui a ouvert le 6 mars 2020... Comment te dire que l'équipe est légèrement à cran...

Alors oui on fait des résidences, des actions culturelles, des formations, ce qu'on peut faire quoi.



