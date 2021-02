Options du sujet Imprimer le sujet

Salla (Finlande) propose une fausse candidature pour les JO d'été de 2032

Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1081

Salla est la ville la plus froide de Finlande, il y fait parfois -50°.



Pour alerter sur le réchauffement climatique la ville propose cette candidature pour les JO d'été 2032.

En expliquant que d'ici là le froid ne sera plus un problème.





Salla 2032 - Full Film HD

Aujourd'hui 22:04:03