Vidéo en images réelles de l’atterrissage de Perseverance sur Mars

Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official NASA Video - 18 février 2021



Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons observer le moment où un rover pose ses roues sur Mars.



Cette vidéo impressionnante a été filmée alors que le rover Persévérance d'une tonne plongeait vers le cratère Jezero le 18 février. Jusqu'à présent, les scientifiques et les ingénieurs ne pouvaient pas regarder de leurs propres yeux un atterrissage sur Mars. Ils ne pouvaient que lire à distance un enregistrement des mouvements d'un vaisseau spatial, dans une série de données relayées alors qu'il s'enfonçait dans la fine atmosphère martienne. Des images incroyables qui sont arrivées aujourd’hui sur Terre. Techniquement, ce doit être la première vidéo filmée sur une autre planète je pense (pour les rovers précédents on n’avait que des photos assemblées en timelapse). Ça donne une toute autre dimension à cet exploit je trouve !Perseverance Rover’s Descent and Touchdown on Mars (Official NASA Video - 18 février 2021Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous pouvons observer le moment où un rover pose ses roues sur Mars.Cette vidéo impressionnante a été filmée alors que le rover Persévérance d'une tonne plongeait vers le cratère Jezero le 18 février. Jusqu'à présent, les scientifiques et les ingénieurs ne pouvaient pas regarder de leurs propres yeux un atterrissage sur Mars. Ils ne pouvaient que lire à distance un enregistrement des mouvements d'un vaisseau spatial, dans une série de données relayées alors qu'il s'enfonçait dans la fine atmosphère martienne. Article

