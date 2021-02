Un chien fait de la luge + Eteindre une voiture en feu avec de la neige

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 69499 Karma: 31971

Un chien fait de la luge trainé dans la neige





Owner Drags Dog Through Snow as he Refuses to Walk Back Home - 1176653



Une tractopelle éteint le moteur en feu d'une voiture avec de la neige





Burning Vehicle Gets Covered in Snow || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:56:56