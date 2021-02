Index des forums Koreus.com Le Bar Limiter le danger des trottinettes (parisiennes) en libre service Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Pour situer le contexte:



Je suis un jeune parisien de 25 ans ayant vécu à Paris depuis mon adolescence. Lycéen, j'ai d'abord utilisé le métro quotidiennement jusqu'au bac puis ensuite pour aller à la fac.

Ces quelques dernières années, le métro (et les transports en communs parisiens en général) commençait à devenir fragile: des mouvements sociaux et des grèves de plus en plus marquées et prononcées (notamment le mouvement des gilets jaunes) ont eu pour conséquence la perte de fiabilité du métro parisien. Certes, me diriez-vous, le métro fonctionne bien la majorité du temps. Mais cela ne me sert à rien d'avoir un métro pour arriver en cours si je ne peux me rendre à mon examen de fin d'année (véridique!)...



J'ai alors tronqué le métro pour un abonnement vélib. J'avais déjà eu affaire au vélib en devant rentrer à la maison à 3h du matin, heure à laquelle le métro ne circule plus. Séduit au départ par un rêve idyllique, je me suis vite heuré à la réalité d'un service mal entretenu et qui ne se gène pas d'arnaquer ses utilisateurs.



Finalement, je me suis résolu à investir dans une trottinette électrique pour aller au travail et dans tous mes déplacements quotidiens. Cela fait maintenant plus d'une année que je roule en trottinette à Paris, et cela est la raison de ce petit pavé en guise d'introduction.

[/myLife]





Si je vous raconte cela, c'est pour affirmer que ce choix n'est pas un choix de commodité ou de bobo parisien: en toute honnêteté, le vélo ou la trottinette électrique sont pour moi les seuls moyens de transport possibles dans Paris et ses environs: il est hors de question que je circule en voiture dans l'agglomération parisienne et le métro/RER, au delà des éléments cités plus haut, n'est plus d'actualité avec la crise sanitaire (le métro est très souvent bondé...).

Alors, qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il fasse -5°C ou bien une chaleur caniculaire, je prends la trottinette quasi tous les jours pour faire mes 25km et aller au taff, ou tout autre déplacement.





Passons maintenant au vive du sujet: puisque je fréquente les pistes cyclables parisiennes depuis un bon bout de temps, j'ai pu être témoin de l'émergence des trottinettes en libre service et du comportement de leurs utilisateurs.

On nous (cyclistes + trottinettes) reproche de manquer de civisme, de bousculer les piétons, de griller les feux rouges, de ne pas tenir compte des priorités berf, d'être des cancres de la route. Oui, c'est vrai, mais ce n'est vrai que pour une catégorie de gens: les utilisateurs des trottinettes en libre service en majorité puis, une minorité de cyclistes en vélib. Au delà de ces usagers, je suis persuadé que l'on constate le même taux d'incivilité que chez les automobilistes.



A mon sens, les vélos et trottinettes ne sont pas un fléau, ceux qui sont en libre service eux, le sont!

Et la raison est en réalité très simple... Il faut savoir que l'utilisation des trottinettes en libre service est facturée à la minute. A la minute bordel! Du moment que l'on connait ce détail tout s'éclaircit:

- 70 centimes en moyenne pour un feu rouge

- 20 centimes pour un piéton sans feu

- 20 centimes pour une priorité

Je vous laisse faire le calcul... C'est grotesque, mais se comporter comme un c*nnard incivilisé permet de réduire la facture à payer pour le trajet.



Et croyez-moi, ces usagers incivilisés sont autant chiants pour le reste des utilisateurs de la piste cyclable: ils ne savant pas rouler sur la file appropriée, doublent dans tous les sens, roulent à la vitesse d'un escargot mais doublent quand-même au feu rouge, etc. La liste est longue.



Vous m'excuserez pour la comparaison mais pour moi, dire que les cyclistes-ci ou les trottinettes-ça c'est du même gabarit que l'extrême droite affirmant que les noirs et les arabes sont des dealeurs de drogue...

Ou encore, on se retrouve avec des situations absurdes où les musulmans se sentaient obligés de crier haut et fort "not in my name" à chaque attentat terroriste. Il y a des gentils et des méchants de toutes le couleurs, de toutes le religions, et dans tous les moyens de locomotion: ne stigmatisons pas la majorité pour une minorité.



Dès lors, à mon sens, les usagers sont autant fautifs que les compagnies mettant en service les trottinettes, sans oublier la mairie qui passe des contrats avec ces sociétés. Il faut faire pression sur la mairie pour mettre fin à cette jungle urbaine, non pas en interdisant les vélos et les trottinettes, mais en revoyant les modalités de facturation du libre service!

Je ne sais pas comment procéder, mais je suis persuadé que cela mettra fin au sentiment de mépris grandissant, en plus du danger pour tous.



J'aimerais bien connaitre votre position à propos de cette problématique, peu importe cette dernière! [myLife]Pour situer le contexte:Je suis un jeune parisien de 25 ans ayant vécu à Paris depuis mon adolescence. Lycéen, j'ai d'abord utilisé le métro quotidiennement jusqu'au bac puis ensuite pour aller à la fac.Ces quelques dernières années, le métro (et les transports en communs parisiens en général) commençait à devenir fragile: des mouvements sociaux et des grèves de plus en plus marquées et prononcées (notamment le mouvement des gilets jaunes) ont eu pour conséquence la perte de fiabilité du métro parisien. Certes, me diriez-vous, le métro fonctionne bien la majorité du temps. Mais cela ne me sert à rien d'avoir un métro pour arriver en cours si je ne peux me rendre à mon examen de fin d'année (véridique!)...J'ai alors tronqué le métro pour un abonnement vélib. J'avais déjà eu affaire au vélib en devant rentrer à la maison à 3h du matin, heure à laquelle le métro ne circule plus. Séduit au départ par un rêve idyllique, je me suis vite heuré à la réalité d'un service mal entretenu et qui ne se gène pas d'arnaquer ses utilisateurs.Finalement, je me suis résolu à investir dans une trottinette électrique pour aller au travail et dans tous mes déplacements quotidiens. Cela fait maintenant plus d'une année que je roule en trottinette à Paris, et cela est la raison de ce petit pavé en guise d'introduction.[/myLife]Si je vous raconte cela, c'est pour affirmer que ce choix n'est pas un choix de commodité ou de bobo parisien: en toute honnêteté, le vélo ou la trottinette électrique sont pour moi les seuls moyens de transport possibles dans Paris et ses environs: il est hors de question que je circule en voiture dans l'agglomération parisienne et le métro/RER, au delà des éléments cités plus haut, n'est plus d'actualité avec la crise sanitaire (le métro est très souvent bondé...).Alors, qu'il neige ou qu'il pleuve, qu'il fasse -5°C ou bien une chaleur caniculaire, je prends la trottinette quasi tous les jours pour faire mes 25km et aller au taff, ou tout autre déplacement.Passons maintenant au vive du sujet: puisque je fréquente les pistes cyclables parisiennes depuis un bon bout de temps, j'ai pu être témoin de l'émergence des trottinettes en libre service et du comportement de leurs utilisateurs.Onreproche de manquer de civisme, de bousculer les piétons, de griller les feux rouges, de ne pas tenir compte des priorités berf, d'être des cancres de la route. Oui, c'est vrai, mais. Au delà de ces usagers, je suis persuadé que l'on constate le même taux d'incivilité que chez les automobilistes.A mon sens,Et la raison est en réalité très simple... Il faut savoir que l'utilisation des trottinettes en libre service est facturée à la minute. A la minute bordel! Du moment que l'on connait ce détail tout s'éclaircit:- 70 centimes en moyenne pour un feu rouge- 20 centimes pour un piéton sans feu- 20 centimes pour une prioritéJe vous laisse faire le calcul... C'est grotesque, mais se comporter comme un c*nnard incivilisé permet de réduire la facture à payer pour le trajet.Et croyez-moi, ces usagers incivilisés sont autant chiants pour le reste des utilisateurs de la piste cyclable: ils ne savant pas rouler sur la file appropriée, doublent dans tous les sens, roulent à la vitesse d'un escargot mais doublent quand-même au feu rouge, etc. La liste est longue.Vous m'excuserez pour la comparaison mais pour moi, dire que les cyclistes-ci ou les trottinettes-ça c'est du même gabarit que l'extrême droite affirmant que les noirs et les arabes sont des dealeurs de drogue...Ou encore, on se retrouve avec des situations absurdes où les musulmans se sentaient obligés de crier haut et fort "not in my name" à chaque attentat terroriste. Il y a des gentils et des méchants de toutes le couleurs, de toutes le religions, et dans tous les moyens de locomotion: ne stigmatisons pas la majorité pour une minorité.Dès lors, à mon sens, les usagers sont autant fautifs que les compagnies mettant en service les trottinettes, sans oublier la mairie qui passe des contrats avec ces sociétés., non pas en interdisant les vélos et les trottinettes, mais en revoyant les modalités de facturation du libre service!Je ne sais pas comment procéder, mais je suis persuadé que cela mettra fin au sentiment de mépris grandissant, en plus du danger pour tous.J'aimerais bien connaitre votre position à propos de cette problématique, peu importe cette dernière!

carpet_bombing Re: Limiter le danger des trottinettes (parisiennes) en libre service

HS : je suis bien dans mon Auvergne

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:23

AlTi5 Re: Limiter le danger des trottinettes (parisiennes) en libre service

Je poste trop Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11796 Karma: 2361

très intéressant merci pour ton point de vue!









j'ai fait un tweet pour donner de la visibilité Citation :très intéressant merci pour ton point de vue!j'ai fait un tweet pour donner de la visibilité

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:37

Kokosticot Re: Limiter le danger des trottinettes (parisiennes) en libre service

L'argument du prix est valide, mais je vois mal un de ces bouffons à trottinette se dire "si j'attends au feu, je devrai payer plus". A mon avis, ce qu'ils se disent, c'est "".

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:40

lvishd Re: Limiter le danger des trottinettes (parisiennes) en libre service

AlTi5 merci



Citation :

@Kokosticot a écrit:

L'argument du prix est valide, mais je vois mal un de ces bouffons à trottinette se dire "si j'attends au feu, je devrai payer plus". A mon avis, ce qu'ils se disent, c'est "".

Détrompe-toi

J'en ai parlé avec plusieurs et m'ont avoué qu'ils grillaient les feux justement à cause de ça...

Contribution le : Aujourd'hui 13:14:51

