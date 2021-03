Un chien attaque des enfants dans une rue

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43612 Karma: 20030

Un chien attaque des petites filles âgées de 2 et 3 ans dans une rue de Birmingham, en Angleterre. Transportées à l'hôpital, les enfants souffrent de diverses morsures aux mains et aux jambes.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles



