dioux Une femme découvre un appartement caché derrière le miroir de sa salle de bain 2 #1

dioux

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:38

TikTok User Finds A Secret Room Behind Her Bathroom Wall | Candyman

Contribution le : Aujourd'hui 18:12:38

-MaDJiK- Re: Une femme découvre un appartement caché derrière le miroir de sa salle de bain 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3787 Karma: 1398 Elle veut le boucher, mais non!

J'aimerais bien que ça m'arrive. Je casserai le mur et je m'installerai aussi dans l'autre appartement. 2 appartements pour le prix d'un, c'est plutôt bien!



Mais elle devrait chercher la porte, il doit bien être prévu de sortir même s'ils n'ont pas fini le mur, les ouvriers ont dû prévoir une sortie quand même!

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:33