Histoire d'un agoraphobe en chute libre

Cela fait des années que j'ai le projet d'écrire sur l'agoraphobie comme sur d'autres sujets qui ne verront sans doute jamais le jour. En effet, mon énergie est précieuse parce que rare et, bien que je trouve certains sujets primordiaux, je n'arrive pas à réunir l'énergie pour en parler. Pour ce sujet-ci, je pense qu'il est temps d'en parler pour plusieurs raisons. La première est celle qui n'a pas bougé, c'est que c'est très mal connu et que peu de gens en parlent comme je le vis, la deuxième est parce que chez moi ça empire donc ça permet de fixer un objectif et un parcours qui pourra aider d'autres personnes, enfin, la troisième raison est que j'entends trop souvent le fameux "ouais, le confinement c'est rien il suffit juste de rester chez soi".



J'aimerais donc taire ce dernier point en donnant à travers mon récit la parole à ceux qui l'on entend presque pas. J'avais pensé faire une chaine YouTube pour filmer mes challenges de vie pour l'agoraphobie mais, comme je l'ai dit plus haut, mon manque d'énergie fait que je ne le peux absolument pas car les mots, surtout oralement, sortent difficilement de moi (autisme bonjour).



Certains ont vu mon voyage à vélo ici, car j'en avais fait un topic, et savent donc que j'ai



Vous voyez donc quelles étaient mes capacités. Eh bien, comme beaucoup de phobies, ce sont les exercices qui permettent de les éloigner ou maintenir l'assurance et les acquis où ils sont. Ces exercices ont les faits sans trop y penser, parfois ils sont conscients, mais souvent ils ne le sont pas. Ces exercices certains les appellent "vivre" c'est-à-dire voir des ami(e)s, de la famille, faire les activités qui nous plaisent, passer un week-end sur la côte avec sa copine etc. Et quand le confinement ou les restrictions nous coupent de ces activités, c'est de la vie-même qu'ils nous coupent, c'est la joie de se lever pour aller faire sa séance quasi quotidienne de badminton, c'est le tournoi du week-end... bon ma vie tournait autour du badminton principalement il faut le dire. C'est mon "intérêt restreint" comme on dit. Je peux en parler pendant des heures et d'ailleurs c'est ce que je fais, au grand dam de ma copine qui n'en peut plus. Pourquoi le badminton vous ne me demanderez pas ? Eh bien, parce que j'aime ça déjà, et aussi, ce n'est pas un hasard, parce que ça me permet d'avoir des relations sociales codées en quelque sorte, cadrées et fixées par des règles. Enfin, je m'égare...



Donc je pouvais traverser la France à vélo, aujourd'hui je peux difficilement faire 2/3 kilomètres sans être angoissé. Demain je dois aller chez mon médecin à vélo, un peu plus de 7 kilomètres de chez moi, je sais pas si je vais y arriver. J'ai envie de le faire, mais je me sens "fou" de le tenter. On voit bien la perte d'autonomie que ça représente sachant que l'été 2 019 c'est pas loin de 3 000 km que j'ai fait à vélo.

L'agoraphobie c'est quoi ?

Bon, comme pas mal de sujets qui me touchent je n'ai pas forcément été chercher beaucoup d'infos dessus, le genre d'infos que l'on sort pour expliquer parfaitement le problème qui nous concerne. Donc je vais en parler avec mes mots.



Souvent l'image que l'on a de l'agoraphobie c'est la peur de la foule. C'est étrange parce que je connais des agoraphobes (enfin surtout une ma copine) et elle n'a pas peur de la foule, moi non plus. En fait si mais c'est plus compliqué.



Si je devais résumer l'agoraphobie je dirais que c'est la peur de ne pas pouvoir rejoindre un refuge. Et souvent à cette peur s'ajoute une autre peur qui est celle d'avoir peur d'avoir peur. Ca peut paraitre étrange mais je vais illustrer tout ça plus loin.



J'aime bien cette définition car elle colle plutôt bien avec la réalité. Car le refuge ce n'est pas un lieu où l'on pourra s'abriter pour la nuit et se protéger des intempéries, c'est une image, une représentation de ce que l'on considère être un lieu rassurant. Par exemple, pour moi, mes refuges étaient des maisons, des arbres ou un arbres, un village, une haie et tout ce qui peut couper le grands espaces. Une voiture est un demi-refuge, ou des gens c'est-à-dire, ça ne me rassure pas totalement, ça ne suffirait pas à me rassurer, mais ça ajoute de l'assurance.

Pour ma copine, son refuge à elle c'est une personne, même un inconnu, qui l'emmène sur son chemin.



Mais même si ici ça a l'air d'être figé, en vérité, les refuges ne le sont pas tout à fait. Cela va dépendre de contexte que l'on découvre souvent à ses dépends, comme quand j'ai découvert que les manèges me faisaient peur parce que j'étais bloqué, donc incapable de rejoindre un lieu rassurant puisque je considère pas le manège comme un lieu refuge.



Donc ce qui me fait peur comme je l'ai dit ça va être tout ce qui m'empêche de rejoindre un refuge ou/et des situations où je n'en vois plus ou peu, comme les grands espaces, l'avions, le train, le bateau, la mer, les grandes plages, les ponts, le brouillard, les ascenseurs, les grottes, les manèges, les médicaments qui changent ma perception (mon état de perception normal est considéré comme "un refuge"), l'alcool peut me faire paniquer, les ultimatums, les demandent de choix etc. Je pense que sur certains aspects ici, ce n'est pas spécifiquement de l'agoraphobie, mais disons que le processus est très proche malgré tout. C'est surtout pour monter que c'est très vaste et que ça peut toucher des aspects de la vie dont on ne pourrait pas se douter.



Comment j'ai traversé la France avec toutes ces peurs ?

Je me le demande bien souvent. Sans doute parce que je le voulais depuis des années et aussi, de façon plus pragmatique, parce que j'allais d'un point refuge à un autre. J'ai pris des chemins de halages qui me rassuraient à ce moment-là, quand j'en sortais j'allais de village en village, dès que je sortais d'un village ou d'un groupe de maison je regardais au loin si j'apercevais un refuge (maison(s), arbre(s)...) et si c'était le cas je m'y rendais et une fois sur place je regardais au loin si j'apercevais un lieu refuge et si c'était le cas je m'y rendais et ainsi de suite.



J'ai tout même pris des risques de continuer ma route parfois même si je n'en apercevais pas en me disant que j'allais en trouver derrière ce virage, derrière cette montée etc., et il m'est arrive une fois d'avoir été trop avancé pour reculer et de me retrouver coincé. Cela me permet d'arrive au point qui explique comment j'en suis arrivé à ne plus pouvoir quasiment sortir de chez moi comme aujourd'hui.

Comment mon agoraphobie a empiré ?

Eh bien, comme je l'ai dit plus haut, la vie est un exercice de combat contre l'agoraphobie sans que j'en ai toujours conscience. On s'en rend bien compte quand on cesse ces activités. Quand vous faites une TCC ( Thérapie Comportement et Cognitive) vous allez a priori vous confronter à vos peurs par l'exposition progressive. Ainsi vous prenez confiance et votre cerveau comprend qu'il n'y a pas de danger à tels endroits ou/et dans telles situations ou du moins il se met en veille.



Ce qui s'est passé, c'est que les pensées qui accompagnent les crises d'angoisse, état de panique lié à l'agoraphobie commençaient à revenir. Le processus se passe ainsi : j'ai une pensée qui va être du genre "si j'ai peur ici, je serais coincé (je ne pourrais pas rejoindre un lieu refuge)". De cette pensée vient une angoisse, la vue se brouille, le cœur s'emballe, les jambes deviennent cotonneuses avec l'impression que je ne touche plus le sol, que je m'envole, donc je cherche un lieu refuge, mais n'en trouve pas plus et du coup ça empire.



Je pense qu'en théorie c'est pas concret, mais cette peur est sans doute l'une des pires choses que j'ai pu vivre dans ma vie (je dis "l'une des pires" car j'ai vécu une autre expérience de pire). La peur est si grande que si je me retrouvais coincé dans un endroit que je ne préfère même pas nommer tellement ça me terrifie et que j'avais une arme avec moi, je me suiciderais avec la plus grande joie alors que j'aime profondément la vie. C'est juste pour que vous visualisiez un peu à quel point cette peur est immense. On ne peut même pas imaginer qu'une telle peur puisse exister sans que nous en mourrions quand on le vit pour la première fois.



Cela dit, il se peut - et c'est même plutôt sûr - que la peur que j'aie soit bien pire que la peur réelle. Je m'explique : plus haut j'ai parlé de peur d'avoir peur et c'est bien celle-ci qui est sans doute la plus traitre puisqu'en réalité, on va s'empêcher de faire des actions non pas sur le fondement de peurs réellement vécues, mais sur des peurs qu'on pense vivre si ça arrivait. Mais du coup ça n'arrive sans doute jamais. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrive pas totalement. Là j'en arrive à ce qui m'a fait plonger dans l'état dans lequel je suis actuellement.

Ma plus grand peur s'est-elle réalisée ?

Comme dit plus haut, je commençais depuis un certain temps à avoir des pensées typiques de l'agoraphobie "et s'il m'arrivait quelque chose ici je serai coincé". J'avais ces pensées là où je ne les avais jamais eues donc je me doutais bien que mon agoraphobie empirait. Je commençais à chercher des refuges autour de moi là où je n'en cherchais pas. Donc les lieux refuges avaient évolués et dans le mauvais sens a priori. Mais bon, j'ai voulu vivre normalement.



Un ami me propose une sortie vélo et vu qu'il y avait le couvre-feu nous étions limités, ce qui ajoutait un stress (peur des ultimatums). S'ajoute à cela que la sortie n'était pas prévue donc stress en plus. Je l'ai rejoins à quelques kilomètres de chez moi à un lieu que je connaissais bien. Déjà, en l'attendant je me sentais anxieux anormalement vis-à-vis de l'endroit. Nous sommes partis vers les halages vers une ville proche de chez moi. Il fallait rouler environ 20 minutes avant de rejoindre cette ville. Puis la pensée est venu sur le halage alors que je me trouvais être à un peu plus du milieu du chemin. Je ne pouvais pas aller à gauche (l'eau), ni à droite (grillage...), bref, j'étais coincé. Il me voit paniquer, essaie de m'aider, ne peut rien faire car je voulais savoir précisément où on était et combien de temps il nous restait et je ne pouvais pas attendre qu'il allume son gps etc. Donc j'avance, je me dis qu'après ce virage peut-être... et non, je me calme un peu entre temps, puis ça repart de plus bel, encore plus fort. Je panique de plus en plus... Finalement on voit la ville au loin et là je lui dis comme un présage "et si même la ville n'était plus un refuge pour moi !", vu que j'avais vu des lieux rassurants ne plus l'être. Et c'est ce qui s'est passé. J'étais donc coincé, je voulais rentrer chez moi mais impossible. Panique totale.



Je ne savais pas quoi faire. Après de longues minutes d'errances et un ami impuissant qui me laissait gérer ça au mieux j'arrive enfin chez moi. Une fois rendu chez moi je me rends compte que même chez moi n'est plus un lieu refuge, alors je panique. J'appelle ma copine et je pleure. Je lui dis de venir vite. Il reste 15 minutes environ avant le couvre-feu elle me dit "ok, je prends mes affaires et j'arrive". Puis commence une soirée d'angoisse totale.

Où est mon refuge ?

Ma copine arrive chez moi. Je suis mal. Je tourne en rond dans le salon en répétant "je plonge, je plonge" parce que je paniquais sans pouvoir m'en sortir. Je lui dis qu'il faut appeler SOS médecin et je ne sais pas comment on en arrive-là, mais on tombe sur le 15. SOS médecin n'ouvre qu'à 20h et il est 18h, donc il me faut patienter. Je ne peux pas parler au monsieur qui est au téléphone, donc c'est ma copine qui transmet (on a l'habitude, on fait souvent ça), puis j'arrive à l'avoir. Il me dit d'être rationnel, de me dire que tout va bien se passer... il me dit tout ce que je ne veux pas entendre. J'ai besoin d'être rassuré en trouvant des solutions il me dit ça vous n'aurez pas, ça délai bien trop long, ça, plutôt croire au Père-Noël que penser que vous aurez une place ou je sais pas quoi. Je me dis "sur qui je suis tombé !".



Un de mes refuges, dans mon esprit, c'était de me dire que si j'avais besoin d'aide, j'avais plein de solution si jamais je faisais une crise d'angoisse n'importe où. On est en France donc y'aurait 36 solutions. Ma phobie avait en réserve la pensée "tu serais coincé, tu ne trouveras personne" et ça n'avait jamais eu vraiment d'impact car je n'y croyais pas du tout. C'est ce que je disais à ce monsieur "mais vous êtes en train de donner raison à ma phobie !".



Ensuite, j'ai eu mon médecin au tel. On m'a dit de patienter avant l'arrivée d'un médecin de SOS médecin. J'ai été chercher des médocs entre temps. Il est venu, j'allais déjà un peu mieux (enfin c'est relatif). J'ai eu des jours d'angoisse qui ont suivi, où je pleurais tout le temps. Puis ça c'est calmé. J'ai commencé à sortir de chez moi. J'avais peur rien que de sortir. Je voulais absolument réussir à aller au magasin où je fais mes courses. Je ne voulais pas ne pas pouvoir le faire car ça aurait rendu ma vie trop pourrie. Donc on a travaillé là-dessus. Ma copine a pris une semaine pour m'aider. Après elle a pu rentrer chez elle, je pouvais dormir seul et vivre seul. Chez moi était redevenu un lieu refuge, le magasin aussi, même si ça n'a pas été facile, la voiture ça reste très difficile sur les trajets les plus longs : grosses angoisses. À pied pas du tout. J'arrive à faire environ 1.5 km et je suis déjà content de pouvoir aller aussi loin. Je suis anxieux et j'angoisse dès que je dois sortir "loin" de chez moi (loin c'est plus de 3 km, mais je vais pas à 40 km de chez moi non plus).



Conclusion (enfin)

Bref, je suis tombé bien bas. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Chaque jour je dois faire un exercice car je veux pas rester comme ça. Demain peut-être faire du vélo pour aller chez mon médecin (j'y crois pas trop, j'ai juste envie d'y aller sans paniquer en fait... ça me fait chier de me confronter à ça.).



J'ai vu mes points refuges partir les uns après les autres. Ce qui m'a surpris c'est la vitesse à laquelle on peut se retrouver à ne plus pouvoir sortir de chez soi car si j'avais pas réagi tout de suite, il est possible qu'à cette heure-ci je ne pourrais plus sortir de chez moi. Le fait que je connaisse m'a aidé, car je savais comment contrer au mieux et je connaissais les sensations physiques liées à l'agoraphobie.



Encore une fois j'ai écrit un roman. Je me demande franchement ce que ça fout sur Koreus ce type de texte, c'est vrai quoi, c'est pas un blog non plus ! Si ça peut aider une personne à comprendre ce qu'elle a ou même comprendre un peu mieux ce qu'est l'agoraphobie eh bien c'est déjà super. De toute façon, c'est une phobie grave, grandement invalidante donc je ne pouvais pas non plus tout garder pour moi.