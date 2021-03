Options du sujet Imprimer le sujet

petrou Chien vs feu d'artifice

Ce petit roquet n'a pas pas peur des feux d'artifice.



Ce petit roquet n'a pas pas peur des feux d'artifice.

Bien au contraire !

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:35

alfosynchro Re: Chien vs feu d'artifice

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8592 Karma: 3784 Ce sont les feus d'artifice qui ont peur du chien !

Contribution le : Aujourd'hui 11:25:31

FMJ65 Re: Chien vs feu d'artifice

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11214 Karma: 3422 C'est DJP mais j'ai pas retrouvé (pétard ? artifice ?)

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:31