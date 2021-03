Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une limace pratique une autotomie extrême 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9205 Karma: 8419

Source



À l'image des lézards qui se coupent la queue pour échapper à un prédateur, cette limace est capable de couper sa propre tête et de la séparer du reste de son corps pour lutter contre un parasite qui l'a envahie. Elle se régénère ensuite pour retrouver un corps complet en 17 jours.



Le principe de se séparer d'une partie de son propre corps est appelé autotomie (j'ai appris ce mot). À l'image des lézards qui se coupent la queue pour échapper à un prédateur, cette limace est capable de couper sa propre tête et de la séparer du reste de son corps pour lutter contre un parasite qui l'a envahie. Elle se régénère ensuite pour retrouver un corps complet en 17 jours.Le principe de se séparer d'une partie de son propre corps est appelé autotomie (j'ai appris ce mot).

Contribution le : Aujourd'hui 18:39:51