"No culture, no future."



