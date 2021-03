La canal de Suez bloqué

Options du sujet Imprimer le sujet

L'avant semble totalement enfoncé dans la rive et ça va être très long à dégager.





(Ca doit bien faire une dizaine de mètre, la partie fichée dans la rive)



