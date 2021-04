Options du sujet Imprimer le sujet

Jebia La police montée charge à l'aveugle à Bruxelles

Dans la série les jeunes en ont marre et font la fête, un fille se fait percuter par la police montée.







Fille renversé par la police monté bois de la Cambre (Bruxelles)

PurLio Re: La police montée charge à l'aveugle à Bruxelles

@Fleur-du-Desert a écrit:

@Fleur-du-Desert a écrit:

Ça se passe en quelle année ?



1982.



Plus sérieusement, qualité pourrie car filmée depuis un écran, ça date du 1er avril 2021, et ce nest pas un poisson. En lien avec Citation :1982.Plus sérieusement, qualité pourrie car filmée depuis un écran, ça date du 1er avril 2021, et ce nest pas un poisson. En lien avec ça

