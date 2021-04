OS et RAM utilisée

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 748 Karma: 309





De nos jours sans aucun logiciel lancé plus de 3Go sont utilisés, chez moi ça tourne vers 3.8Go alors que j'ai fait un gros ménage...



C'est quoi ce délire ?



Autrefois on était content quand on avait 512 Mo de RAM on avait Windows XP et on faisait tourner des jeux multijoueurs sans trop de problème.



Est-ce un problème d'optimisation comme la plupart des éditeurs de jeux-vidéos aujourd'hui qui comptent sur le faite que les PC sont très performant et donc ne se donnent plus la peine d'optimiser à fond ?



Petit logiciel que j'ai créé pour avoir un monitoring des vraies valeurs de RAM utilisées car en plus de tout le gestionnaire des tâches n'affiche pas les vraies valeurs de RAM :

Lien OneDrive

Hello !De nos jours sans aucun logiciel lancé plus de 3Go sont utilisés, chez moi ça tourne vers 3.8Go alors que j'ai fait un gros ménage...C'est quoi ce délire ?Autrefois on était content quand on avait 512 Mo de RAM on avait Windows XP et on faisait tourner des jeux multijoueurs sans trop de problème.Est-ce un problème d'optimisation comme la plupart des éditeurs de jeux-vidéos aujourd'hui qui comptent sur le faite que les PC sont très performant et donc ne se donnent plus la peine d'optimiser à fond ?Petit logiciel que j'ai créé pour avoir un monitoring des vraies valeurs de RAM utilisées car en plus de tout le gestionnaire des tâches n'affiche pas les vraies valeurs de RAM :

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:56