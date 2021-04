Record du monde : un train miniature joue de la musique

Options du sujet Imprimer le sujet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43840 Karma: 20346 Un train de modélisme ferroviaire du musée Miniatur Wunderland à Hambourg, en Allemagne, joue divers extraits de musique classique en frappant des verres d'eau à travers de nombreux paysages.





Official World Record! Fantastic Classical Music Medley played by a Train

