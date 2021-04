Beatbox, harmonica et perroquet

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15232 Karma: 20293



Bird sings with beatbox harmonica



Avec Juzzie Smith qu'on a

Citation : Rocky Cocky est un cacatoès très cool.

Mon fils et moi visitions Macadamia Castle où nous avons rencontré Rocky. Je porte toujours un harmonica dans ma poche, ce qui a permis de capturer ce moment spécial. C'est une expérience magique car je pense que c'était la première fois que Rocky entendait un harmonica.

Rocky a eu une aile endommagée dès son plus jeune âge et Macadamia Castle s'occupe de Rocky depuis de nombreuses années maintenant. Une si belle équipe de soigneurs d'animaux. Si vous êtes dans la région du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, ne manquez pas de visiter cet endroit spécial. C'est une journée très amusante pour toute la famille. Rocky adore les visiteurs, alors n'oubliez pas de lui dire "Bonjour Rocky". Bird sings with beatbox harmonicaAvec Juzzie Smith qu'on a vu récemment ici Citation :

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:29