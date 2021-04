Un chien attaque un cheval

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 43846 Karma: 20360

Un pitbull attaque un cheval de trait qui tire une calèche transportant une famille dans un parc à Waxhaw, en Caroline du Nord. La cochère Amanda Underwood a été blessée et hospitalisée après être descendue de la calèche pour essayer de calmer la situation. Quant à la jument Queen Charlotte, elle souffre de morsures aux jambes, au cou et à la mâchoire.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





pit bull attack horse at canecreek park NC April 3, 2021

