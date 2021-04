Options du sujet Imprimer le sujet

Mitri Tomber sur sa femme pendant une sortie avec sa maitresse 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9346 Karma: 577



Et s'en sortir comme un champion

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:46

EndymionRaul Re: Tomber sur sa femme pendant une sortie avec sa maitresse 0 #2

Je m'installe Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 454 Karma: 284 @Mitri Maintenant que c'est sur internet, j'imagine que sa femme est au courant....



Je trouve son comportement dégueulasse mais c'est aussi grave de ne plus pouvoir vivre sans être épié sans arrêt et affiché devant tout le monde.

Contribution le : Aujourd'hui 22:16:07

Drakkaru Re: Tomber sur sa femme pendant une sortie avec sa maitresse 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4291 Karma: 1981 @EndymionRaul C'est mérité

Juste que cette fois c'est une caméra qu'il a filé l'info, et pas la vieille du village !

Contribution le : Aujourd'hui 22:40:11