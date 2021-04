Amerrissage d'urgence d'un avion de la 2nde GM

Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 354 Karma: 534 Un pilote l’a échappé belle ce samedi 17 avril, après avoir été contraint d’amerrir le long de la plage de Satellite Beach, en Floride, sous les regards incrédules des touristes venus en nombre profiter du soleil.

L’avion datant de la Seconde Guerre mondiale participait au spectacle aérien de Cocoa Beach. Un « problème mécanique » serait à l’origine de l’incident.





Un pilote contraint d'amerrir en urgence le long d’une plage bondée en Floride

